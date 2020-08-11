الكويت: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا إيجابيا

الكويت/ الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، أن الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، مستقرة وتشهد تحسنا إيجابيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المجلس، في بيان: "أحاط رئيس مجلس الوزراء، المجلس بالحالة الصحية المستقرة لأمير البلاد".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء، قوله إن صحة أمير الكويت "تشهد تحسنا إيجابيا".

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ودعا الصباح أن "يمن الله عز وجل، على أمير البلاد بتمام الصحة، وأن يعود إلى الوطن سالما في القريب العاجل".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، غادر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين أول 2019.

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