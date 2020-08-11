العوفي نائبآ لمجمع إرادة لخدمات إرادة

الخليج – حمدان الغامدي : أصدر سعادة المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي قرارآ يقضي بتكليف الدكتور خالد العوفي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان لمنصب نائب المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة.

حيث كان يشغل منصب المدير الطبي بالمجمع.

ويعتبر العوفي من الكوادر والكفاءات الوطنية المميزة التي تدرج خلالها في العديد من المناصب الفنية والإدارية طوال مسيرته وخبرته العملية والعلمية.

بدورنا نبارك له وتتمنى له التوفيق والنجاح..

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