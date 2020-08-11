أرامكو تحقق 6.6 مليار دولار ربحًا من النفط والغاز

حققت شركة أرامكو السعودية , صافي دخل 6.6 مليار دولار،في الربع الثاني من عام 2020، رغم الأداء الضعيف لسوق النفط جراء فيروس كورونا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قدمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها، مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها”.

وبين الناصر بأن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني. غير أننا، حققنا أرباحا قوية، ويعزى ذلك إلى المتانة المالية والتشغيلية، وتكاليف الإنتاج المنخفضة، ونطاق الأعمال الفريد، وكفاءة مواردنا البشرية، الأمر الذي ساعدنا، على تنفيذ خطتنا بالمحافظة على تقديم توزيعات أرباح عن الربع الثاني قدرها 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) تدفع في الربع الثالث.

وأضاف بأن سوق الطاقة تشهد انتعاشا جزئيا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها. وفي غضون ذلك، نستمر بوضع سلامة موظفينا وأفراد أسرهم ومقاولينا في مقدمة أولوياتنا، ما حدا بنا إلى التكيف مع نمط حياة جديد، وتطبيق احتياطات واسعة النطاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع المواقع التي تزاول فيها الشركة أعمالها.

وقد سلطت صحيفة “الخليج” الإلكترونية الضوء على تقرير أرامكو , والذي يؤكد على قوة الشركة ومرونتها في ظل تقلبات الأسواق, بالإضافى لتمتع الشركة بقدر كبير من الاستقلالية بحيث يضمن هذا الاستقلال قدرة الشركة على التحكم في مواردها المالية.

وقد بلغت التوزيعات النقدية لـ”أرامكو” عن النصف الأول من العام الجاري نحو 140.64 مليار ريال، بواقع 70.32 مليار ريال عن كل ربع، وهي أضخم توزيعات نقدية لأي شركة في العالم.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة 348.8 مليار ريال، مقابل 556.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 37.3 في المائة.

وجاء التراجع في الأرباح نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وخسائر إعادة تقييم المخزون، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات على صافي الدخل في عام 2020، وقد قابل ذلك بشكل جزئي انخفاض في ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.