الإعلام بطبيعته يعتبر علم ومجال له فنونه ومهاراته وصفاته التي ينبغي توافرها لدى أي شخص يريد أن يكون عضو في منظومته، حاله كحال أي مجال أخر مثل الطب والتمريض أو القانون والمحاماة .

ولكننا في الأونة الأخيرة نشاهد تعدي من الكثير على هذه المهنة، وذلك بأن يتم تصنيف بعض مستخدمي التطبيقات أعضاء في هذه المنظومة، وهم أشخاص لا تتوافر فيهم أي صفة أو مهارة من مهارات الإعلامي، بالإضافة إلى أنهم لاينتمون لأي مؤسسة إعلامية ولم يدرسوا حتى مقرراً في الإعلام أو الإتصال، ولم يقوموا بكتابة خبر أو مقال واحد منذ نعومة أظافرهم حتى اللحظة، فأصبح كل من يمتلك كاميرا أو هاتف ويصور به نفسه، ويقدم من خلاله التفاهة والسطحية، أو يغطي لفعالية أو يقدم إعلان أو دعاية “إعلامي” !! ، فهل من المنطق والعقل على سبيل المثال بأن نصنف من يجيد خلع الأسنان في المنازل على أنه طبيب أسنان ؟ ، ونساويه بمن يملك شهادات ومؤهلات أو خبرات في هذا المجال ؟ .

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الإعلام علم وفن ومهارة وليس بتلك السهولة كما يعتقد البعض ويروج لذلك، فينبغي الضرب بيد من حديد مع كل من يحاول أن يلمع من نفسه بأخذه لهذا المسمى، فكلي ثقة في الجهات المعنية بالشأن الإعلامي في المملكة في مقدمتهم وزارة الإعلام بأن يتخذوا عقوبات صارمة مع من يحاول سلب هذا المسمى لصالحه، لأن هؤلاء يشوهون سمعة الإعلام الحقيقة، التي هدفها إخبار الناس وتوعيتهم بدلاً من إستغفالهم وبث السذاجة في عقولهم .

بقلم / سعد السعيدان

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