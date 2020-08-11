شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الليث» ينتشل جثة شخص سقط بمستنقع مائي بقرية الشواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الليث، مساء اليوم الإثنين، انتشال جثة شخص سقط في مستنقع مائي. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الليث انتشل جثة شخص سقط بمستنقع مائي بمزرعة بقرية الشواق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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