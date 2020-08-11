شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لإدارة وفرز وتصنيف المكتبات والمطبوعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، رابطا لأحد البرامج المهمة والمفيدة، إذ يستخدم لإدارة وفرز وتصنيف محتويات المكتبات والمطبوعات. وقال الحمادي: “إذا كنت تمتلك مكتبة كتب أو مطبوعات وغيرها من الأصناف الأخرى؛ وتريد برنامج لإدارة وفرز وتصنيف محتوياتها ليسهل عليك الوصول لما تريد بسهولة، فالبرنامج التالي متميز جداً ويتوفر باللغة العربية كذلك (هنا الرابــط).

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