«استشاري» و«خيرية» الشارقة يتعاونان بشأن الأسر المتعففة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس الإثنين، في مقر الجمعية الرئيسي في سمنان، علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

تأتي الزيارة لتعزيز التعاون، وفتح قنوات لمبادرات مشتركة هدفها رعاية الأسر المتعففة من مواطني سكان إمارة الشارقة، بحسب الآلية المعمول بها في الجمعية.

وعبر الشيخ صقر بن محمد، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، وقال إن لها مردوداً إيجابياً في دعم الأسر المتعففة، خاصة مع الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن مواجهة خطر جائحة «كورونا»، حيث تعرضت الكثير من الحالات والأسر للتضرر وتأزمت أوضاعها، وتطلع المجتمع إلى دور المؤسسات الخيرية، ولا شك أن الواقع برهن على دور الجمعية في احتواء متضرري الأزمة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد أن خطة العمل تشهد تطوراً ونمواً في مسيرة عمل الجمعية يتناسبان مع حجم المتغيرات التي طرأت على المجتمع وأفراده ومؤسساته.

فيما بارك السويدي، للشيخ صقر بن محمد وأعضاء مجلس الإدارة، ثقة صاحب السموّ حاكم الشارقة بهم في تولي مجلس إدارة الجمعية، وأثنى على حسن الاستقبال والضيافة، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري على أتم الاستعداد لتعزيز أواصر التعاون الخيري مع الجمعية.

وعلى هامش الزيارة دعي السويدي والوفد المرافق له لتفقد عيادة غسل الكلى التابعة للجمعية، حيث قدم عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، شرحاً مفصلاً عن العيادة.

وفي ختام الزيارة قدم الشيخ صقر، درع تكريم إلى علي السويدي.

من جهة أخرى، بحثت عضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقاء ضم حنان راشد الجروان، نائبة رئيس المجلس وعضوات المجلس مختلف الموضوعات المجتمعية ومساهمة العضوات في أعمال المجلس وأدوارهن في الفترة المقبلة.

وأشارت حنان الجروان إلى جهود عضوات المجلس ومساهمتهن بجانب الأعضاء في مختلف أعمال المجلس، مؤكدة تعزيز دور المجلس لاستكمال منظومة أهدافه وما يوليه من قضايا تخص المجتمع في كافة المجالات.

وأشارت إلى دور المجلس الاستشاري، وارتكاز أدواره في خدمة الشأن المجتمعي والسعي لمواصلة رخاء المجتمع وتطوره وازدهاره والاهتمام المتواصل بالمرأة والفتاة والطفل والحفاظ على كيان الأسرة، وإطلاق المبادرات والمشاريع لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للعمل على توفير مظلة الخدمات المتكاملة مع العمل على حماية الطفل والأسرة بشكل عام فيما يتعلق بالهوية الثقافية المحلية والهوية العربية.

وثمّنت دور وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، لإبراز الإمارة بالصورة المشرفة في مختلف المجالات وخدمة المواطنين بما يحقق مصلحة الشارقة، ورفع مكانتها وطرح المشاريع والمبادرات التي تعمل على تعزيز مختلف الخدمات المنشودة لكافة قطاعات المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات الموضوعات المجتمعية وتناولها حيث قدمت العضوات عدداً من الاقتراحات في هذا الصدد.

حضر اللقاء كل من نبيلة علي عبدالله الحمادي، وشيخة إبراهيم الجويعد وشريفة موسى المازمي، وعسيرة بطي عبدالله، وموزه مطر دلموك الكتبي، وعفراء خادم بن حليس الكتبي.