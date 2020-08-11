«الصحة العالمية» تحذر: «كورونا» سيهاجمنا مجدداً إذا أوقفنا مقاومته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، من أن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم لم تظهر له أنماط موسمية، وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته.

وقال الطبيب مارك راين، رئيس برنامج الطوارئ في المنظمة، إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.

وأصيب أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم بالمرض الذي أودى بحياة نحو 729883 شخصاً.

يأتي ذلك فيما توقع رئيس منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس هذا الأسبوع إلى 20 مليون إصابة ونحو 731518 حالة وفاة. وأقر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بأن «وراء هذه الإحصائيات قدراً كبيراً من الألم والمعاناة»، لكنه قال إنه لا تزال هناك «براعم خضراء للأمل» بغض النظر عن مرحلة تفشي المرض في بلد أو منطقة.

ولم يعرض غيبريسوس أي استراتيجيات جديدة لمكافحة الفيروس، لكنه قال مرة أخرى إن «على القادة التقدم لاتخاذ الإجراءات وعلى المواطنين تبني إجراءات جديدة»، مشيرًا إلى نيوزيلندا كمثال يحتذى للعالم، حيث احتفلت الدولة الجزيرة الاحد بمرور 100 يوم على عدم انتشار الفيروس محليًا.

وقال تيدروس إن الإجراءات التي تم تبنيها مؤخرًا في دول من بينها بريطانيا وفرنسا، والتي فرضت عمليات إغلاق مستهدفة واستراتيجيات لارتداء الأقنعة في الأسبوع الماضي، كانت مثالًا جيدًا على الاستراتيجيات المحددة اللازمة للحد من زيادة جديدة في الحالات.

وسجلت بنهاية بوم أول أمس الأحد 4117 وفاة جديدة و213 ألفاً و167 إصابة جديدة في أنحاء العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في أرقامها الأخيرة هي الهند (1007) تليها البرازيل (572) ثم الولايات المتحدة (532).

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 162 ألفاً و938 وفاة من أصل 5055864 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن مليون و656 ألفاً و864 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 101049 وفاة من أصل 3,035,422 إصابة تليها المكسيك مع 52298 وفاة (310 آلاف و825 إصابة) والمملكة المتحدة بتسجيلها 46574 وفاة من أصل 310 آلاف و825 إصابة، ثمّ الهند مع 44386 وفاة (2,215,074 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسمياً 4634 وفاة من أصل 84668 إصابة تعافى منها 79232 شخصاً.وأحصت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الاثنين 220,067 وفاة من أصل خمسة ملايين و563 ألفاً و965 إصابة.

أما أوروبا فسجّلت 213 ألفاً و353 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و355 ألفاً و187 إصابة.

وسجّلت آسيا 72391 وفاة (ثلاثة ملايين و480 ألفاً و272 إصابة) والشرق الأوسط 30137 وفاة (مليون و247 ألفاً و825 إصابة) وإفريقيا 23 ألفاً و269 وفاة (1,049,405 إصابات) وأوقيانيا 346 وفاة (23344 إصابة).

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 2132 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 2020 إصابة الأحد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 328844، منها 3992 حالة حرجة يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 189 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 18616.

(وكالات)