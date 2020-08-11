البواردي: «المعلومات الجغرافية» يعزز البنية الرقمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



ترأس محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والذي عقد بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، أمس الاثنين، بحضور نائب رئيس المجلس الفريق المتقاعد الدكتور خليفة محمد الرميثي، والأعضاء، اللواء الركن عبيد راشد جمعة الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والعميد علي محمد الشحي، وفاطمة محمد طيب توكل.

وقال البواردي خلال الاجتماع: كما تعلمون، بتاريخ 14 أغسطس 2019 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019، بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، مشيراً إلى أن المركز يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المحور الخاص ببناء بيئة مستدامة وبنية رقمية تحتية متكاملة للبيانات المكانية، بالإضافة إلى محاور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار.

وأضاف: فيما يتعلق بالمبادرات السابقة لصدور قانون إنشاء المركز في سبتمبر العام الماضي، فقد تم إنشاء عدة هيئات اتحادية ومحلية خلال العقدين الماضيين، وأوكلت إليها مهام جمع البيانات والمعلومات الجغرافية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، مما أوجد بعض الازدواجية بإقامة المشاريع المتشابهة أحياناً واعتماد معايير ومقاييس مختلفة أحياناً أخرى، وقد جاء إنشاء المركز ليكون المؤسسة الوطنية التي تضع الإطار التشريعي والقانوني لحوكمة القطاع، والإشراف على تطويره وتوحيد المعايير الفنية وتقديم الدعم اللازم للجهات المستفيدة.

واختتم: أود من الأعضاء الكرام العمل على تعزيز التعاون والتنسيق الإيجابي المشترك مع مؤسساتهم، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المركز وخططه الاستراتيجية.