مركز «ديوا» يثري المجتمع العلمي بأبحاث مبتكرة

نشر الباحثون العاملون في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حتى الآن 40 ورقة علمية في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية أثرت المجتمع العلمي بدراسات متخصصة في مختلف مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة. وحظيت الأوراق باستحسان عالمي كبير؛ لدورها في تقديم حلول جذرية للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم.

ويؤكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مختبرات المركز تطبق أفضل الممارسات العالمية؛ حيث تعتمد تقنيات الطباعة الثلاثية و«التصنيع بالإضافة»، أحد الحلول الابتكارية لإنتاج قطع الغيار لقطاعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ودعم رقمنة قائمة موجوداتها ومعداتها، وهو ما يسهم في تقليص الوقت وخفض الكلفة، وإطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، وتعزيز الابتكار في الهيئة.

تحفيز ثقافة البحث

ويؤكد الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس، أن المركز يدعم رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وخلق بيئة أعمال تشجع على الابتكار، من خلال إنشاء منصة للإبداع والابتكار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتدريب الكوادر الوطنية.

وأطلق المركز برنامج «الباحث»؛ لتحفيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية.

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الألواح الكهروضوئية

وقدمت الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة المركز، وتقنيو التطوير الدكتور جيم جون، وعمر البدوي، وأحمد صفية، ورقة «التقصي حول تراجع الأداء الذي شهدته مؤخراً نماذج الألواح الكهروضوئية بولي كريستالين سيليكون المثبتة في المناطق الصحراوية»، ضمن محور إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النظيفة والشمسية، خلال انعقاد الدورة السادسة والأربعين من «مؤتمر أخصائيي الطاقة الكهروضوئية»، الذي نظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مدينة شيكاغو الأمريكية.

حلول مبتكرة

يعمل الباحثون في قسم الثورة الصناعية الرابعة على تطوير حلول مبتكرة، ويجري استعراض هذه الحلول بالأوراق البحثية التي تنشرها المؤتمرات العالمية المتخصصة. وأعد الدكتور هشام إسماعيل، باحث أول في القسم، ونوال الجسمي، تقنية بحوث وتطوير، بالتعاون مع جامعة أميتي - دبي، ورقة «الفحص الذاتي للألواح الكهروضوئية باستخدام طائرات بدون طيّار»، حيث شارك طالبان من الجامعة في إعدادها ببرنامج «الباحث».