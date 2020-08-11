أبنية بيروت الأثرية صمدت في الحروب ودمرتها الكارثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدث انفجار بيروت دماراً هائلاً في المدينة، وأباد مرفأها بالكامل، لكنه أتى أيضاً على تاريخ عريق حافظت عليه أبنية تراثية بجدرانها المزخرفة، ونوافذها الملونة، وقناطرها العالية، قبل أن تتحول مجرد واجهات تخترقها فجوات ضخمة.

ومنذ أن كان لبنان تحت حكم السلطنة العثمانية، ثم الانتداب الفرنسي (1920-1943)، بقيت تلك الأبنية صامدة، وخلال ثوان فقط، تبدّل المشهد كلياً.

وفي قصر بنته عائلة سرسق البيروتية الأرستقراطية في القرن الثامن عشر، وصمد بوجه حروب عدة مرّت على لبنان، سقطت ألواح زجاجية ملونة أرضاً، وتكسرت أجزاء من أبواب حُفرت عليها كتابات بالأحرف العربية، ولم تبق واجهة زجاجية على حالها.

وتمسك وريثة القصر، تانيا إنجا، ما تبقى من لوحة ممزّقة تماماً تصور والد جدها، مرددة «سأحافظ عليها من أجل الذكرى».

وتقول إنجا، في الخمسينات من عمرها، «بات هناك الآن شرخ بين الماضي، والحاضر. قُطعت أوصال الذاكرة بالنسبة للمكان، وللعائلة، ولجزء لا يتجزأ من تاريخ بيروت».

أما المبنى المجاور، فهو قصر سرسق الشهير الذي بنته العائلة ذاتها في عام 1912، وحوّلته لاحقاً إلى متحف ومساحة عرض للفنانين اللبنانيين، والأجانب.

وبات القصر اليوم يروي قصة مدينة «منكوبة» بعدما شهد على تاريخ لبنان بأكمله منذ نشأته مع إعلان دولة لبنان الكبير مطلع سبتمبر/ أيلول 1920، حتى هذه اللحظة.

ويتفقد المهندس جاك أبو خالد، القصر الذي أشرف على ترميمه قبل 20 عاماً. ويُطمئن أن أساسيات القصر ما زالت ثابتة، أما كل شيء آخر فقد تضرّر.

ويقول أبو خالد (68 عاماً) «لأنه مبنى مغلق، حصل انهيار في كل زاوية. لم أتوقع أن أرى دماراً بهذا الحجم».

وفي عام 1961، فتح متحف سرسق أبوابه للمرة الأولى نزولاً عند رغبة مالك المبنى، نقولا سرسق، الذي أوصى بتحويل بيته إلى متحف بعد وفاته.

لكن الأمر لا ينطبق على «مئات» المباني التراثية في بيروت، التي تصدعت، أو تهدّمت خلال المعارك، والقصف إبان الحرب الأهلية. وقدّر مرتضى كلفة إصلاح المباني الأثرية ب«مئات ملايين الدولارات»، منبّهاً إلى ضرورة بدء العمل سريعاً قبل حلول فصل الشتاء.

ويعمل فريق في وزارة السياحة حالياً على تقدير الخسائر، على أمل الحصول على مساعدة خارجية، خصوصاً من فرنسا. (أ ف ب)