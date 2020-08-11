المجلس العدلي يتسلم التحقيق في انفجار بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحالت الحكومة اللبنانية أمس الاثنين، ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة ماري كلود نجم إن «مضمون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت قضائي بحت»، وتابعت: «لا أحد يتمنى أن يكون على كرسي المسؤولية في هذه الكارثة». وأضافت نجم: «لم يكن هناك أي تردد في مجلس الوزراء في موضوع إحالة الملف». وأكدت أنها أصرت على استقالتها ولم تتراجع عنها، و«هي ليست هروباً من المسؤولية».

ويختص المجلس العدلي، وفقاً لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني، بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة، والنيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر. وذكرت التقارير أن النيابة العامة اللبنانية، استمعت إلى أقوال وشهادات مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية المحلية، في إطار التحقيق لكشف ملابسات الانفجار. واستمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى أقول المدير العام لجهاز أمن الدولة الجنرال طوني صليبا في قصر العدل ببيروت، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت عدة دول ومنظمات وسياسيين ولبنانيين قد طالبوا بإطلاق تحقيق دولي حول انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة منذ 6 أعوام في مرفأ بيروت. لكن الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر أن هدف المطالبة بتحقيق دولي حول القضية إضاعة للوقت، مشيراً إلى أن على السلطة القضائية أن تكون سريعة لتحديد المتورطين في الواقعة.

من جانبه، طالب الرئيس الفرنسي السلطات اللبنانية بتحقيق مستقل لدى تدشين مؤتمر دولي للمانحين لدعم لبنان الأحد عبر خاصية ال«فيديو كونفرانس».

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث التداعيات الاقتصادية والصحية والأمنية لانفجار المرفأ. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن «التداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت كبيرة ونعمل على مساعدة لبنان طبياً وإنسانياً». وأضاف جوتيريس: «العديد من الأشخاص لا يملكون منازل الآن بسبب تفجير بيروت»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة تشارك بعمليات الإغاثة في لبنان والتداعيات الاقتصادية لتفجير بيروت ستكون كبيرة، ولا بد من تحقيق إصلاحات اقتصادية في لبنان».

وتابع: «لدى لبنان إرادة قوية ولن نترك بيروت لوحدها، الانفجار جاء في وقت صعب حيث يواجه لبنان صعوبات اقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا». ودعا جوتيريس «إلى دعم دولي قوي لجميع المحتاجين في لبنان وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً»، وقال إن «برنامج الغذاء العالمي يمد لبنان بالمواد الأساسية». ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه «من المهم تنفيذ الإصلاحات لتلبية احتياجات اللبنانيين على المدى الطويل». وأشار إلى أنه «يجب إجراء تحقيق موثوق وشفاف بشأن الانفجار في مرفأ بيروت وتحقيق المساءلة التي يطالب بها الشعب اللبناني، ومن المهم تنفيذ الإصلاحات، لتلبية احتياجات اللبنانيين على المدى الطويل».

وقدر نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية، و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث الأليم. وقال الحلو إن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك. وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستقدم 17 مليون دولار كمساعدات طبية وغذائية للشعب اللبناني. وأكد بومبيو في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، إن بلاده ستقف مع الشعب اللبناني في مأساته، وتقدم له المساعدات اللازمة. (وكالات)