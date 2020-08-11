شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تكشف عن خريطة بالأضرار من الجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدمت وكالة «ناسا» بيانات الأقمار الصناعية لرسم خريطة للدمار الناجم عن انفجار المرفأ. واعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية على البيانات المعدلة من أقمار «كوبرنيكوس سنتينل» الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخريطة.

ووقع تحليل البيانات من قبل العلماء في فريق ناسا للتصوير والتحليل السريع المتقدم. كما شارك في المشروع مرصد الأرض في سنغافورة.

وقالت «ناسا»: «يمكن أن تساعد الخرائط مثل هذه في تحديد المناطق المتضررة بشدة».

وتظهر على الخريطة المناطق الأكثر تضرراً باللون الأحمر، فيما تظهر المناطق التي تعرضت لأضرار متوسطة باللون البرتقالي، بينما تمثل البكسلات الصفراء ضرراً طفيفاً. ويمثل كل بكسل ملون مساحة 33 ياردة (30 متراً)، وفقاً لوكالة ناسا. (وكالات)

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