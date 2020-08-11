رئيس البرلمان الليبي يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ إعلان القاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس الاثنين، في القاهرة، مباحثات جديدة مع مسؤولين مصريين في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا في إطار إعلان القاهرة، ومخرجات مؤتمر برلين،فيما تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا،في حين قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.وشملت المباحثات التي أجراها صالح، لقاء مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند؛ وذلك لبحث سبل تنفيذ إعلان القاهرة، إضافة إلى المبادرة الأمريكية غير المعلنة للحل السياسي في ليبيا.وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، أن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدماً في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين.وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.ووفقاً للصافي؛ فقد بيّن السفير الأمريكي لرئيس مجلس النواب، موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا، وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.ووفقاً لبعض المصادر الإعلامية؛ فإن صالح سيلتقي أيضاً سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، جوناثان كوهين، لمناقشة المبادرة الأمريكية للحل السياسي في ليبيا، والتي تتضمن وقف إطلاق النار واستئناف عمليات تصدير النفط، وحل الميليشيات المنتشرة في غرب ليبيا وهيكلة المؤسسات الأمنية. هذه المبادرة لم تعلن بشكل رسمي كإطار للحل السياسي في ليبيا، مع السعي إلى تضمينها ضمن «إعلان القاهرة» وتوافقها مع اتفاق الصخيرات.



واشنطن تحذر



على صعيد آخر، حذرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواطنيها من السفر إلى ليبيا، مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن تحديثات إرشادات السفر التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وقالت السفارة في بيان لها أمس: «يُنصح المواطنون الأمريكيون الذين يعيشون في ليبيا ويزورونها بأن وزارة الخارجية قامت بتحديث إرشادات السفر الخاصة بليبيا إلى المستوى الرابع، لا تسافر إلى ليبيا بسبب كوفيد 19 والجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح».



معاقبة شركات تركية

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إلى ذلك،تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.

وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.

وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان إلى جانب شخصين ليبيين.

وكانت فرنسا اتهمت تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي «عملية إيريني» لمراقبته.

وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.



آلاف الليبيين يعيشون ظروفاً غير آمنة



في أثناء ذلك،قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وأن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة.

وأضافت المفوضية في بيان لها، أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخلياً في حين عاد نحو 278559 نازحاً إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضاً 43113 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.

ويسافر اللاجئون مع المهاجرين عبر طرق خطرة باتجاه أوروبا، حيث يغادر ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من ليبيا.

وأكدت المفوضية أن مسألة دعم النازحين واللاجئين هي أولوية قصوى، كما تعمل على توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية والمساعدات النقدية لهم.(وكالات)