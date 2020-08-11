خريجـو مـدارس يطلقـون حمـلـة تبـرع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلق خريجو مدرستي المواكب والدولية للفنون والعلوم، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، حملة تبرع تحمل شعار «#كلنا_بيروت»، لجمع المستلزمات الأساسية لدعم الشعب اللبناني خلال هذه المأساة الإنسانية.

وتقول نور بلهول، خريجة مدرسة المواكب دفعة العام 2006: «عندما سمعنا بخبر الانفجار في لبنان، شعرنا كما لو أن منازلنا قد دمرت. لذا.. يتعين علينا عدم الوقوف متفرجين، بل المشاركة جميعاً في إجراءات فورية للتخفيف من معاناة المدينة وأهلها».

وسيتم من خلال هذه الحملة جمع المواد الأساسية وتوزيعها مباشرة على المتضررين من الحادث عبر الهيئة.

وستنطلق الحملة يوم الجمعة المقبل وتختتم يوم الأحد 16 أغسطس، الحالي وتبدأ من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً في مدرسة المواكب - في البرشاء.

وسيقوم متطوعو الحملة بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي، وسيتم قبول التبرعات عبر محطات للتسليم من السيارة.