كلباء يضم الأرجنتيني ماتياس بيسانو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أعلن اتحاد كلباء تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني ماتياس بيسانو (28 عاماً) صانع ألعاب فريق أمريكا دي كالي الكولومبي في صفقة انتقال حر لموسم واحد، وأثنى علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة، على اللاعب بيسانو، وأكد أنه إضافة قوية للفريق الكلباوي الطامح بقوة لتقديم موسم مميز يرضي تطلعات أبنائه، وقاعدته الجماهيرية، لافتاً إلى أن اختيار اللاعب الأرجنتيني تم بناء على رؤية الجهاز الفني، وحاجة الفريق إلى صانع ألعاب، فيما ينتظر أن يكمل النمور ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع مهاجم طرف في خانة الجناح، ويجري التفاوض معه حالياً. وانخرط بيسانو في معسكر الفريق الداخلي؛ بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وأعرب عن سعادته بالانضمام إلى اتحاد كلباء، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي الزاخر بالأسماء المميزة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، ويساهم إلى جانب زملائه اللاعبين في تحقيق الطموحات المرجوة.

على خط آخر، واصل الفريق تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية بالنادي ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 15 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.

وأعرب الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق عن ارتياحه لسير الإعداد على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتي تسبب بعض الصعوبات، مؤكداً أن الفريق الكلباوي سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في الموسم المنصرم في ظل اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف النمور.