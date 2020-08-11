احتفاء بذكرى هبوط «كيوريستي» على المريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفي وكالة الفضاء الأمريكية بالذكرى الثامنة لهبوط المركبة «كيوريستي» على سطح المريخ، ونشرت مجموعة مختارة من الصور البانورامية التي التقطتها المركبة للكوكب الأحمر.

ومن بين اللقطات التي نشرها فريق «ناسا» في مختبر الدفع النفاث، صورة أثناء عاصفة ترابية، وتموجات الكثبان الرملية والغيوم التي شوهدت في السماء فوق المركبة.

وكانت المركبة، التي تبلغ كلفتها 1.9 مليار جنيه استرليني، الأولى التي تلتقط «صورة ذاتية» على المريخ، خلال مهمتها لجمع عينات الصخور ودراسة الغلاف الجوي والبحث عن الماء. وتحتوي المركبة على 17 كاميرا وذراعاً آلياً يمكن استخدامها؛ لدراسة الهواء والسطح، وإيجاد طريقها حول السطح وعبر التضاريس المختلفة.

وشاركت «ناسا» الصور بعد أيام من إطلاقها الجيل الجديد من المركبات الجوالة «Perseverance» في رحلة فضائية ستهبط على سطح المريخ في فبراير/شباط 2021. وتنضم إلى «كيوريستي» في البحث عن علامات الحياة القديمة والمياه وتجمع أيضاً عينات الصخور التي ستُعاد في النهاية إلى الأرض.

وفي مهمتها التي دامت 8 سنوات، والمستمرة قطعت «كيوريستي» زهاء 14 ميلاً وحفرت 26 عينة صخرية.