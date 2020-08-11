مقتل ضابط وإصابة مقاتل ومدنيين في هجوم شمالي العراق

وأوضحت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك تصدت لعناصر إرهابية على قرية الماجد، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية، أن التعرض أسفر عن مقتل ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وجرح اثنين من المدنيين، وأحد عناصر الحشد العشائري.

كان تفجير استهدف، مساء اليوم، قوات أمريكية بالقرب من معبر على الحدود بين العراق والكويت، بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية عراقية.

Advertisements

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها، إن الانفجار الذي وقع بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف "جماعة مسلحة" لقافلة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر، أن الجماعة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى قرب قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

يتبع...