شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الاتصال تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.
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وتابع: "تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أنهما بحثا مواجهة التحديات على الساحة العربية في ضوء الدور الإقليمي المهم الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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