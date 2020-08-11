شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن الاتصال تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية: "الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخرا".

وتابع: "تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين".

وأوضح أنهما بحثا مواجهة التحديات على الساحة العربية في ضوء الدور الإقليمي المهم الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.