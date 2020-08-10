شكرا لقرائتكم خبر عن ٥٠٠ عائلة تتسلم مساعدات عاجلة من «مركز الملك سلمان للإغاثة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس الأحد، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، بموازاة وصول الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشملت المواد التي وُزعت أمس على 500 عائلة متضررة، سلالاً غذائية، وخبزاً، وتموراً، وحليباً، ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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ووصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

وحملت الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طناً تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيام والبطانيات والفُرُش والأواني.

وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى أمس، 290 طناً تم نقلها عبر أربع طائرات. وتم تأمين تلك المساعدات بناءً على دراسة الاحتياجات الإنسانية الضرورية الناتجة جراء انفجار مرفأ بيروت، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وفرع المركز بلبنان.

يأتي ذلك امتداداً للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق وإغاثة المتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.