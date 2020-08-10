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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من خطورة عكس اتجاه السير.. غرامة تصل لـ 6 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، حيث أكدت أن ذلك مخالف للأنظمة المرورية، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: أن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.
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