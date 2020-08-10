شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من خطورة عكس اتجاه السير.. غرامة تصل لـ 6 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة القيادة عكس اتجاه السير، حيث أكدت أن ذلك مخالف للأنظمة المرورية، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وأضاف المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: أن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير تعد مخالفة مرورية وتستوجب الغرامة المالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال.