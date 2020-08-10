الصحة المصرية تعلن إعادة فتح 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا وتكشف سبب زيادة الأعداد

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة الصرية إن "هذا ليس له علاقة بالموجة الثانية، الأهم في الوقت الحالي هو اتباع الإجراءات الاحترازية فالتزايد الطفيف لا يعني وجود موجة ثانية".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد": "الالتزام انخفض بالفعل عن الفترة السابقة ونجدد التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فيروس كورونا لم ينته في مصر حتى الآن ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتابع: "ما نطلبه من المواطنين هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وعلى عملهم".

وقال مجاهد إن "زيادة أعداد كورونا طفيفة وسببها تجمعات العيد والدولة مستعدة، كل التوقعات بشأن الموجة الثانية واردة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعدها والأهم هو الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف بأن "95.3% نسب شفاء الحالات المتوسطة من غير أصحاب غير الأمراض المزمنة، و78.4% للحالات المتوسطة من أصحاب الأمراض المزمنة، و99% للحالات البسيطة".