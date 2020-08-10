الصحة المصرية تنصح بشرب 10 أكواب مياه يوميا للوقاية من كورونا

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد" إن مصر تتواصل مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب على لقاحات للحصول عليها.

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وناشد مجاهد المواطنين بتجنب لمس الأسطح غير النظيفة وشرب 10 أكواب مياه يوميا والالتزام بكل الإجراءات الوقائية وعدم تناول أدوية المناعة والفيتامينات بدون استشارة طبيب لدعم المناعة والوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 52678 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 17 حالة جديدة، وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 95492 حالة من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.