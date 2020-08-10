انفجار على الحدود بين العراق والكويت

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها، إن الانفجار الذي وقع بين الدولتين العربيتين، نجم عن استهداف "جماعة شيعية مسلحة" قاعدة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر، أن الجماعة الشيعية المسلحة المشار إليها، هربت عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي، قرب الحدود مع دولة الكويت.

يتبع...