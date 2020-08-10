شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب للمطالبين برحيله: اللى اختشوا ماتوا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رسالة للمطالبين باستقالة الحكومة قائلا: اللي اختشوا ماتوا.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين للإعلان عن استقالته، أن هذه المطالبات اتبعت أساليب وسخة كما تآمرت على حكومته، معلناً استقالة الحكومة رسمياً.
وكشفت مصادر لبنانية مطلعة النقاب عن تعاظم فرص عودة رئيس الوزراء اللبناني السابق للحكومة من جديد عقب استقالة رئيس الوزراء حسان دياب اليوم.
وأوضحت مصادر من قوى 8 آذار لصحيفة "النهار" اللبنانية أن عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة من السيناريوهات المطروحة على بساط البحث حالياً.
وأحالت الحكومة اللبنانية ، ملف انفجار مرفأ بيروت ، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا.
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