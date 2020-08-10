شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقتل عناصر من الحوثيين بينهم قيادى ميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثيين، الاثنين، بنيران الجيش اليمني والمقاومة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد، حيث أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش ورجال المقاومة نصبوا كميناً محكماً لميليشيات الحوثي في إحدى شعاب منطقة قانية، ونتج عنه مقتل العديد من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني يدعى "الرزامي" إلى جانب العديد من الجرحى والأسرى.

ووفقا لموقع العربية الحدث، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية بعد استدراجها إلى كمين أوقعهم بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار كما قتل وأصيب العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، في معارك عنيفة بمنطقة قيفة مديرية القريشية في ذات المحافظة.

وأسفرت المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، عن مقتل قيادات من الميليشيات، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من الميليشيات بينهم مشرف يدعى أبوثائر العوسجي، وإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء، كما شنت مقاتلات التحالف العربى خمس غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثية، وأسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للميليشيات في منطقة السخار بالمديرية.