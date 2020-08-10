شكرا لقرائتكم خبر عن خلود الخميس أول امرأة تشغل منصب أمين مجلس منطقة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت موافقة وزير الداخلية السعودى، بتكليف الدكتورة خلود محمد الخميس، في منصب أمينة عامة لمجلس منطقة تبوك، كأول امرأة تشغل هذا المنصب فى المملكة، والتقى أمير تبوك، رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم الاثنين، أمين عام المجلس الدكتورة خلود محمد الخميس بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها في منصبها، وذلك بناء على ما رفعه أمير منطقة تبوك، وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على "دور المرأة السعودية في مختلف الجهات الحكومية حيث أصبحت واجهة مشرفة لبلادها".

من جانبها، أعربت خلود الخميس بحسب " عكاظ" عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته.

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خلود محمد الخميس وأمير تبوك

والدكتورة خلود الخميس حاصلة على دكتوراه كيمياء غير عضوية من جامعة هاورد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وعملت معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مشاركة في كلية العلوم في جامعة تبوك، كما قدمت العديد من الأبحاث العلمية خلال مسيرة عملها، وشاركت في العديد من النشاطات التخصصية في مجالات العلوم والدراسات الجامعية.