شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: صحة أمير البلاد مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ، صباح الخالد، وفق ما نشرت صحيفة "القبس".

وأحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالحالة الصحية المستقرة للأمير البلاد وبالتحسن الإيجابي الذي تشهده حالة .

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.