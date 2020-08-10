شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى يدعو لانتخابات نيابية مبكرة تعيد تغيير التوازنات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللبنانى، هادي حبيش: ندعو لانتخابات نيابية مبكرة تعيد تغيير التوازنات السياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها، أن هدوء نسبي في محيط مبنى مجلس النواب اللبناني، وفى وقت سابق أعلن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، استقالة حكومته قائلا إن منظومة الفساد فى البلاد أكبر من الدولة، وقد ظهر ذلك فى انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن لبنان يعيش مصيبة كبرى وكان على القوى السياسية أن تتجاوز هذه المصيبة وأن تصمت احتراما للشهداء والضحايا ومساعدة المواطنين والوقوف معهم ومحاولة تأمين سكن لهم ومساعدة من فقدوا أرزاقهم.

وأضاف خلال كلمة له: "البعض فى لبنان يعيش فى وادى آخر.. ويريد الاستمرار فى خطاب سياسى بعيدا عن الدولة.. كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم بعد أن ظلت مصيبة نترات الأمونيوم لمدة 7 سنوات"، وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، أن البلاد فى خطر فى ظل انتشار الفساد، مشددا على أن الطبقة السياسية أهدرت ودائع الناس وأوقعت البلاد تحت أعباء الدين.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن الطبقة السياسية هي مأساة الشعب اللبناني، موضحا أن فساد الطبقة السياسية أنتج هذه الكارثة منذ 7 سنوات، لافتا إلى أن البعض لا يهمه إلا تسجيل نقاط سياسية.

وأضاف حسان دياب خلال خطاب له موجهة إلى الشعب اللبناني، أن البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة، متابعا: نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون من أجل تجاوز المحنة.