شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: لا تغيير فى قائمة الـ31 دولة الممنوعة من دخول البلاد حتى إشعار آخر. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء الكويتى لم يصدر قرار تغيير لقائمة 31 دولة الممنوعة من دخول الكويت، وستستمر حتى إشعار آخر، وأكدت المصادر لصحيفة القبس، إن مجلس الوزراء بحث الموشرات الصحية لانتشار الوباء في تلك الدول والتقارير الدولية وارتأى استمرار القائمة دون أي تغيير، وبينت المصادر، أن القائمة قابلة للزيادة أو النقص في أي لحظة على حسب رأي السلطات الصحية والفريق الطبي، وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة. ذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: لا تغيير فى قائمة الـ31 دولة الممنوعة من دخول البلاد حتى إشعار آخر. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.