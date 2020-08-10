شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات حكومة البحرين تهبط 29% فى النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الاثنين، إن إيرادات الحكومة تراجعت 29 بالمئة في النصف الأول من عام 2020 بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد، وهبطت الإيرادات النفطية للبلد الخليجى 35 بالمئة بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة، وفى المقابل ارتفع الإنفاق الحكومى اثنين بالمئة فى النصف الأول من العام، وفى شهر يوليو، قالت البحرين إنها ستضيف حوالى 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة "ستاندر اند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية في مايو، إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6 بالمئة في 2019 فيما يرجع إلى حد بعيد إلى هبوط أسعار النفط.