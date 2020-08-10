شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحرقون أحد الأسرى ويعذبونه حتى الموت فى البيضاء وسط اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على إحراق أحد الأسرى، وتعذيبه بطريقة مروعة حتى الموت، والتمثيل بجثمانه في محافظة البيضاء وسط اليمن، في جريمة بشعة أثارت انتقادات وغضبا واسعا، وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي مارست عمليات تعذيب بشعة حتى الموت بحق الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري والذي تمكنت من أسره في معركة "ردمان" بآل عواض، في 18 يونيو الماضي، عقب إعلان عدد من القبائل القتال ضد ميليشيات الحوثي، نتيجة مقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي في منزلها في 27 أبريل الماضي. وأشارت القناة إلى أن الأسير الطاهري "مفقوء العينين مقطوع اللسان و مجدوع الأنف والشفتين"، إضافة إلى آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له، على خلفية إحراق جسده والطعنات بمختلف جسده، من جهتها..أدانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، ما وصفته بـ "العمل الإجرامي" الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق هذا الأسير.

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