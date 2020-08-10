شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. انتشال جثة آسيوى سقط فى بئر بعمق 30 متراً بالحسو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت فرق الدفاع المدنى بالسعودية جثة وافد آسيوى من داخل بئر في وادي الثمائل بمركز الحسو كان قد سقط بداخلها، وطبقاً للتفاصيل فقد تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة الحناكية بلاغاً من أحد المواطنين عن سقوط مكفوله داخل بئر أثناء قيامه بتعبئة الصهريج، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع فرقة من الإنقاذ وأخرى فرقة سباحين لمباشرة الحادث، حيث أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب فهد السحيمي بحسب " عكاظ" أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الحناكية تلقى بلاغاً بحادثة سقوط مقيم من الجنسية الهندية بالعقد الرابع من العمر في بئر بقرية الحسو، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرقة السباحين والمعدات المساندة لموقع الحادث.



البئر

وأضاف عند الوصول اتضح أن البئر بعمق 30 مترا وقطر 2.5 متر وارتفاع الماء بداخله 4 متر مع وجود سيارة صهريج مياه متوقفة بجانب فوهة البئر، وبعد ذلك تمت مباشرة الحادث وانتشال جثة المقيم، وبعد الانتهاء من الإجراءات الأولية المتعلقة بالحادث سُلم لجهة الاختصاص، فيما أكد السحيمى على ضرورة وأهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة في مثل هذه المواقع الخطرة وعدم المجازفة فيها.

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وباشر الحادث الملازم نادر الرويثى ورئيس مركز الدفاع المدنى بالحسو رقيب أول فايز غازى المعدوى، بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدنى بمحافظة الحناكية العقيد محمد نجا المطيرى.



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