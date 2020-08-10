شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: المطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة، إن الطبقة السياسية هي مأساة الشعب اللبناني، وإن فساد الطبقة السياسية أنتج هذه الكارثة منذ 7 سنوات، لافتا إلى أن البعض لا يهمه إلا تسجيل نقاط سياسية.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة خلال خطاب له موجه إلى الشعب اللبناني، أن البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقى من مظاهر الدولة، متابعا: نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون من أجل تجاوز المحنة.

واستطرد حسان دياب: الخطر كبير، وطبقة تتحكم بمصير البلد وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس، موضحا أن المطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني.

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وفى وقت سابق ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس النواب اللبناني إلى 10، بعد تقديم النائب هنري الحلو استقالته صباح اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، وكان 9 من أعضاء مجلس النواب اللبناني أعلنوا التقدم باستقالتهم من البرلمان، يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.

وأعلن النائب نعمه إفرام (مستقل) وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر) وديما جمالي عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل، الاستقالة من البرلمان.

وكانت أحالت الحكومة اللبنانية قبل استقالتها، ملف انفجار مرفأ بيروت، إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وكان من المقرّر عقد الجلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اتّخاذ قرار نقلها إلى السرايا.