شكرا لقرائتكم خبر عن من تحمل المسئولية للاستقالة.. أبرز محطات رئيس حكومة لبنان حسان دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون قبوله استقالة الحكومة مطالبا إياها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة، حيث أعلن حسان دياب رئيس حكومة لبنان، استقالة حكومته قائلا: الله يحمى لبنان، فمنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي أكبر من الدولة، وأكد دياب أن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي، مضيفا: فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات، وذكر دياب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل: الخطر كبير ومصائب أخرى بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس، متابعا: نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون من أجل تجاوز المحنة، ومضى قائلا: البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة، والمطلوب تغيير من كانوا هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني، بعض الأطراف حاولت تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادى، نستعرض معكم التسلسل زمنى لأبرز محطات الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب التى تقدمت اليوم باستقالتها.
• 11 فبراير: مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة حسان دياب بأغلبية 63 صوتا. • 7 مارس: دياب يعلن تعليق سداد لبنان لسندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) للمرة الأولى في تاريخ البلاد. • 30 أبريل:دياب يعلن لجوء لبنان إلى صندوق النقد الدولي لطلب برنامج مساعدات مالية. • 3 أغسطس:وزير الخارجية ناصيف حتي يعلن استقالته من الحكومة لغياب الرؤية العامة للبلاد والإرادة الفاعلة في تحقيق الإصلاح. • 4 أغسطس:انفجار ميناء بيروت البحري.. والتحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب التفجير 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ قرابة 7 سنوات في أحد مستودعات الميناء. • 5 أغسطس:الحكومة تعلن حالة الطوارىء في بيروت لمدة أسبوعين وتعتبر العاصمة مدينة منكوبة. • 8 أغسطس:دياب يعلن أن الخروج من الأزمات وحالة الاحتقان السياسي يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة. • 9 أغسطس:استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار. • 10 أغسطس:رئيس الوزراء حسان دياب يعلن استقالة الحكومة.
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