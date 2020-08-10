شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسان دياب رئيس حكومة لبنان، إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الاثنين إن من المقرر أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته، وذلك بعد الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي وأجج مشاعر الغضب لدى المواطنين وأدى إلى استقالة عدد من الوزراء.

وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس قد أسفر عن مقتل 163 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الشهور السابقة.