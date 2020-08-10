شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الكويتى يضبط كميات من مواد قابلة للاشتعال بمخزن فى أحد العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبط الفريق الرقابى بفرع بلدية محافظة الفروانية بالكويت مواد قابلة للاشتعال خلال عملية تفتيش ما تم لأحد سراديب العقارات بمنطقة خيطان، حيث تم إغلاقه وتحرير مخالفة فتح محل من دون ترخيص، وتكثف الشرطة الكويتية من حملات ضبط المواد القابلة للاشتعال خاصة بعد انفجار بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 150 شخص وإصابة الآلاف.

يذكرأن، كشفت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء الكويتى لم يصدر قرار تغيير لقائمة 31 دولة الممنوعة من دخول الكويت، وستستمر حتى إشعار آخر، وأكدت المصادر لصحيفة القبس، إن مجلس الوزراء بحث الموشرات الصحية لانتشار الوباء في تلك الدول والتقارير الدولية وارتأى استمرار القائمة دون أي تغيير، وبينت المصادر، أن القائمة قابلة للزيادة أو النقص في أي لحظة على حسب رأي السلطات الصحية والفريق الطبي، وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة.

ذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».