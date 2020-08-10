الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 35 ألفا و712 مصابا و1312 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 35 ألفا و712 مصابا، و1312 حالة وفاة، وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - إنه تم تسجيل 498 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 24 ألفا و920 حالة، وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 47 مريضا بالعناية المركزة. يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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