شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني عسير» ينتشل جثتي امرأتين غرقتا في مستنقع وادي القريزعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك في منطقة عسير، اليوم الإثنين، من انتشال جثتين لامرأتين غرقتا بمستنقع في وادي القريزعات بمركز عمق بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة محمد السيد، أنه جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث فور تلقّي البلاغ.

وكانت السيدتان قد خرجتا للتنزه بالقرب من المستنقع الذي نتج عن تجمع مياه السيول والأمطار الغزيرة بالقريزعات، حيث تعرضتا للغرق داخل مياه المستنقع.