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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واتساب يطور ميزة جديدة منتظرة عن سجل الدردشات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365
يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة ينتظرها العديد من المستخدمين منذ فترة، والتي من شأنها أن تمكنهم من تشغيل واتساب على عدة أجهزة في آن واحد.
ووفقا لتقرير موقع ”غادجيتس“، فإن الشركة تطور خاصية مزامنة سجل الدردشة عبر المنصات، وهو تغيير جديد متسق مع التكهنات التي تشير إلى أن واتساب يتطور ليعمل على 4 أجهزة بالتزامن.
وحتى الآن عندما يغير المستخدم جهازه الشخصي وينقل حسابه إلى جهاز جديد، يفقد سجل الدردشة، ولكن بعد إطلاق الميزة الجديدة، سيكون كل ما على المستخدم فعله هو مزامنة الأجهزة، لنسخ سجل الدردشة والاحتفاظ به على عدة أجهزة.
هذا ويسمح واتساب بالفعل بمزامنة سجل الدردشة عند استخدام تطبيق واتساب ويب على الكمبيوتر، إلا أن الميزة الجديدة ستوفر المزيد من الحرية للمستخدم، من خلال تمكينه من مزامنة الهواتف المحمولة أيضا.
يذكر أنه للاستفادة من هذه الخاصية، لا بد أن تكون الأجهزة المرتبطة بالتزامن على شبكة Wi-Fi واحدة، حتى يتمكن المستخدم من مزامنة البيانات من جهاز إلى آخر.
ومع ذلك، بمجرد مزامنة البيانات، لن تكون هناك حاجة إلى بقاء الأجهزة في شبكة Wi-Fi واحدة مع الجهاز الأساسي، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الميزة الجديدة ستسمح بمزامنة أجهزة الأندرويد مع الآيفون.
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