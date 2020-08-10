عقيلة صالح: اقترحنا أن تكون سرت مقرا للسلطة الموحدة لحين إجراء الانتخابات

وقال صالح في حديث مع قناة "العربية" اليوم الاثنين: "نتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية. كما نربط إرسال عوائد النفط إلى المركزي الليبي بتشكيل سلطة جديدة".

وتابع صالح "تركيا تعرف أنها تخوض حربا خاسرة في ليبيا، وهي عاجزة عن الدخول لمدينة سرت. نحن نرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية".

وأضاف عقيلة صالح "لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها. الوفاق لم تنفذ أي بند من بنود اتفاق الصخيرات".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي على وجود اهتمام أمريكي بوقف النار في ليبيا، مشددا على أن "لا أحد يريد الحرب في ليبيا".

يذكر أن عقيلة صالح التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة اليوم الاثنين 10 أغسطس/آب، وبحث معه العديد من النقاط بشأن الوضع في ليبيا.