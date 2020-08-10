وبينما انتشرت مشاهد للحريق الضخم في المستودعات، قالت صحيفة "البيان" الإماراتية إنّ فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات.
وهذا الحريق الثاني في غضون 5 أيام، بعد حريق ضخم شبّ في أحد أسواق إمارة عجمان في الإمارات.
وقد أعلنت فرق الدفاع المدني في عجمان، أنها وبمشاركة الدفاع المدني في دبي والشارقة وأم القيوين، سيطرت على الحريق، وتم إجلاء العاملين في السوق بأمان، حيث لم تُسجل أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مستودعات السوق الحرة في دبي... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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