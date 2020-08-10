مصر تسعى لشراء كمية "غير محددة" من القمح

وبحسب "رويترز"، قال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.
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ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر غد الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش). وستصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 15:30 (13:30 بتوقيت غرينتش) في اليوم نفسه.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة التموين، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب بمصر، اشترت 64500 طن من زيت الصويا المحلي من سبع شركات في مناقصة يوم الأحد.
ومن المقرر أن يتم تسليم الزيت النباتي في الفترة بين من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول حتى 25 من ذات الشهر.
وقررت الوزارة في وقت سابق من هذا العام، النظر في إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف تخزين السلع الأساسية بما في ذلك القمح في سبع محافظات بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار).
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