السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن تحديث المنظومة الضريبية

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن السيسي اجتمع بكل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، ومسؤولين آخرين.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، الذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية، التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".

واطلع الرئيس المصري، خلال الاجتماع، على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، التي ترتكز على إطارين أساسيين، هما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإليكترونية.

وشمل ذلك تطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكدا أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنة بالأعوام السابقة.

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ووجه السيسي بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن ادارة موارد الدولة من خلال التحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.