وأضاف المجلس "عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علاجه الطبي في الولايات المتحدة بعد جراحة لحالة لم يتم تحديدها.
وخلال جلسة البرلمان الكويتي، الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم، بالشفاء للأمير الكويتي، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الوزراء: صحة أمير الكويت تظهر تحسنا إيجابيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.