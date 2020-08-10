رئيس مجلس الوزراء: صحة أمير الكويت تظهر تحسنا إيجابيا

وأضاف المجلس "عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

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ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علاجه الطبي في الولايات المتحدة بعد جراحة لحالة لم يتم تحديدها.

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وخلال جلسة البرلمان الكويتي، الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، ورئيس البرلمان مرزوق الغانم، بالشفاء للأمير الكويتي، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.

ويشغل نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، منصب ولي العهد في دولة الكويت، منذ 7 فبراير/ شباط عام 2006، وفي 20 فبراير، بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.