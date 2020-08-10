مصر تعلن موقفها من استئناف مفاوضات سد النهضة

وبحسب بوابة "الأهرام"، أوضحت وزارة الري أن الجانب المصري أعرب فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التى عقدت في 21 يوليو/تموز الماضي، وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم 3 أغسطس الحالي/أب.

وتقضي مخرجات الاجتماعات بالتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار بيان الري إلى الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع؛ لاستكمال التشاور الداخلي نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم.