اليمن.. مصرع امرأتين وطفلة في سيول وأمطار بصنعاء

عزيز الأحمدي/الخليج 365

لقيت امرأتان وطفلة مصرعهن، الإثنين، جراء سيول وأمطار غزيرة ضربت العاصمة اليمنية صنعاء (شمال)، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (الخاضعة للحوثيين)، عن مصدر محلي (لم تسمه): "أن أمطارا غزيرة تسببت بانهيار أحد المنازل، في منطقة مناخة (غرب)، التابعة لصنعاء، ما تسبب بوفاة امرأتين".

كما أفادت الوكالة ذاتها، في بيان منفصل، بغرق طفلة في الـ13 من عمرها، في أحد الحواجز المائية، بمديرية الطيال، شرقي صنعاء.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم، جراء سيول ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بعضها لنازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.

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والأربعاء، قالت 5 منظمات حقوقية، إن اليمن يواجه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، جراء السيول التي تضرب البلاد، منذ نحو أسبوعين.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان، الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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