اليمن.. 101 مليون دولار غرامات احتجاز "التحالف" سفنا نفطية

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

قالت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الإثنين، أن الغرامات الناجمة عن احتجاز سفن نفطية من قبل التحالف بلغت 101 مليون دولار خلال الفترة من 2019 حتى يوليو/تموز 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عمار الأضرعي، المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء ونشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وعادة، تتهم جماعة "الحوثي" التحالف العربي بقيادة السعودية باحتجاز سفن نفطية ومواد غذائية، ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، رغم حصولها على تصاريح أممية بذلك، الأمر الذي تنفيه الرياض.

وقال الأضرعي: "غرامات التأخير المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل العدوان (التحالف) خلال الفترة من 2019 حتى يوليو 2020 تجاوزت 101 مليون دولار، منها 70 مليون دولار خلال العام الجاري".

Advertisements

ولفت إلى أن "غرامات التأخير التي تتحملها سفن الوقود بسبب الاحتجاز هي غرامات تضاف إلى تكلفة بيع المشتقات النفطية ويتحملها المواطن، ما حرمه من الاستفادة من انخفاض أسعار المشتقات النفطية".

واتهمت الشركة، في بيان منفصل، الإثنين، دول التحالف باحتجاز 18 سفينة نفطية في عرض البحر الأحمر، منها 14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل، و4 أخرى محملة بالغاز والمازوت.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قبل التحالف العربي، غير أنه سبق واتهم الحوثيين بتعطيل حركة السفن والعمل الإنساني باليمن.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، تحوي أكثر من نصف سكان البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.