السودان.. تأجيل محاكمة البشير في "انقلاب 1989" لأجل غير مسمى

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

تأجلت الجلسة الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير وآخرين في القضية المعروفة باسم "انقلاب 1989" إلى أجل غير مسمى، بحسب مصدر رسمي.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أنه تقرر تأجيل الجلسة المقررة الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.

وأرجعت ذلك إلى الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي) تطالب فيه بإطلاق سراحهم بالضمانة.

ومتهمو الحزب بالقضية هم على الحاج هو (الأمين العام) وإبراهيم السنوسي (رئيس مجلس الشورى) وعمر عبد المعروف (قيادي بالحزب).

وحسب "سونا"، قال رئيس هيئة الدفاع كمال عمر عن متهمي الحزب إن البت في الاستئناف سيأخذ وقتا بسبب النظر فيه عبر دائرة مشكلة من 3 قضاة.

وأضاف أن الاستئناف استند إلى أن حيثيات البلاغ المقدم في القضية "سياسي وسقط بالتقادم".

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وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت محاكمة البشير وآخرين بالعاصمة الخرطوم، في قضية انقلاب 1989.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.

وفي 13 مايو 2019، أعلنت النيابة الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية الانقلاب.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

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