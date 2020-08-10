اليمن.. مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في مواجهات بـ"البيضاء"

اليمن /الخليج 365

سقط العشرات بين قتيل وجريح وأسير من مسلحي جماعة "الحوثي"، الإثنين، في معارك مع القوات الحكومية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن مصادر محلية (لم تسمها) قولها إن "عشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، سقطوا قتلى وجرحى، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف العربي، في مديرية القريشية بالبيضاء".

وأضافت أن "قيادات حوثية قتلت خلال المواجهات، إثر هجوم القوات الحكومية التي تمكنت من تحرير جبل صفوان في المديرية".

وأفادت أن "القوات ذاتها أسرت 7 من أفراد المليشيا الحوثية بينهم مشرف ميداني يدعى أبو ثائر العوسجي".

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بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي 5 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير دبابة، وطقم (عربة عسكرية)، وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في الجبهة ذاتها، وفق "سبأ".

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من "الحوثيين" حول المواجهات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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